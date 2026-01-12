Partage tes recettes ! L’Auventine Saint-Auvent
Partage tes recettes ! L’Auventine Saint-Auvent jeudi 22 janvier 2026.
Partage tes recettes !
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Venez partager un moment convivial autour de vos meilleures recettes. .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 76 12 78 lauventine87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Partage tes recettes !
L’événement Partage tes recettes ! Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Ouest Limousin