Partage ton Strat Plateau sportif de la Binquenais Rennes Vendredi 11 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre, sans inscription

Temps festif : animations, sports, jeux, karaoké, goûter…

« Partage ton Strat » est un évènement convivial et interculturel organisé au cœur du quartier Blosne, à destination des jeunes et de leurs familles. Foot, atelier Karaoké, sport du monde, photographie… seront proposés ainsi qu’un goûter préparé par les jeunes.

Début : 2025-07-11T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T20:00:00.000+02:00

Plateau sportif de la Binquenais square alexis le strat 35200 rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine