Part’Âge Tout public, Altkirch

Rencontre Sur inscription

Participez à une rencontre intergénérationnelle, afin d’encourager le partage et les échanges entre personnes de tout âge.

Pour cette rencontre, nous vous proposons un moment chaleureux et convivial, autour de la langue alsacienne et de ses expressions savoureuses.

Que vous parliez alsacien ou non, venez nombreux!

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

English :

Take part in an intergenerational get-together to encourage sharing and exchange between people of all ages.

