Partageons la joie en chansons : la chorale du club Ternes au club Moréas Club seniors Jean Moréas Paris mardi 7 octobre 2025.

Dans le cadre d’une rencontre interclub, la chorale du club Ternes se déplace au club Moréas pour partager un temps festif et musical.

Au programme :

Des chants entraînants interprétés par les choristes du club Ternes.

Un moment de partage et de convivialité , où la musique devient un langage universel.

Une ambiance joyeuse et fédératrice, qui rapproche les adhérents autour de la bonne humeur.

Une belle occasion de célébrer la musique comme vecteur de lien social et de joie de vivre.

Un moment musical et interclub placé sous le signe de la convivialité, où la chorale du club Ternes vient offrir son énergie et sa bonne humeur aux adhérents du club Moréas.

Le mardi 07 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Jean Moréas

Tél. 01 47 64 75 24

Nombre de place limité à 50 personnes

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Jean Moréas 12, rue Jean Moréas 75017 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris