Partageons l’Avent, Conte de Noël La première mélodie de Noël Guebwiller
Partageons l’Avent, Conte de Noël La première mélodie de Noël Guebwiller dimanche 7 décembre 2025.
Partageons l’Avent, Conte de Noël La première mélodie de Noël
14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller vous invite à venir découvrir un conte mimé par les enfants et animé par les chanteurs des églises.
L’Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller (l’EECG) vous invite à venir découvrir un conte mimé par les enfants et animé par les chanteurs issus des églises catholique, protestante, évangélique, Josué et adventiste. .
14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61
English :
The Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller (Guebwiller Christian Churches Association) invites you to come and discover a tale mimed by children and performed by church singers.
German :
Die Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller lädt Sie zu einem Märchen ein, das von Kindern gemimt und von den Sängern der Kirchen mitgestaltet wird.
Italiano :
L’Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller vi invita a scoprire una storia mimata dai bambini e interpretata dai cantori della chiesa.
Espanol :
La Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller le invita a venir y descubrir una historia mimada por niños e interpretada por cantantes de la iglesia.
L’événement Partageons l’Avent, Conte de Noël La première mélodie de Noël Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller