Partageons l’Avent, Conte de Noël La première mélodie de Noël

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller vous invite à venir découvrir un conte mimé par les enfants et animé par les chanteurs des églises.

L’Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller (l’EECG) vous invite à venir découvrir un conte mimé par les enfants et animé par les chanteurs issus des églises catholique, protestante, évangélique, Josué et adventiste. .

14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

The Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller (Guebwiller Christian Churches Association) invites you to come and discover a tale mimed by children and performed by church singers.

German :

Die Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller lädt Sie zu einem Märchen ein, das von Kindern gemimt und von den Sängern der Kirchen mitgestaltet wird.

Italiano :

L’Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller vi invita a scoprire una storia mimata dai bambini e interpretata dai cantori della chiesa.

Espanol :

La Entente des Eglises chrétiennes de Guebwiller le invita a venir y descubrir una historia mimada por niños e interpretada por cantantes de la iglesia.

L’événement Partageons l’Avent, Conte de Noël La première mélodie de Noël Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller