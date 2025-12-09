Partageons nos découvertes Rue Marcel Cachin Domérat

Partageons nos découvertes

Livres, films, jeux… Découvrez des pépites à offrir ou à se faire offrir. Partagez votre ou vos coups de cœur du moment, échangez, discutez et repartez avec des idées plein la tête !

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Books, films, games? Discover nuggets to offer or have offered. Share your favorites of the moment, exchange ideas and leave with a head full of ideas!

German :

Bücher, Filme, Spiele? Entdecken Sie Nuggets, die Sie verschenken oder sich schenken lassen können. Teilen Sie Ihre aktuellen Favoriten mit anderen, tauschen Sie sich aus, diskutieren Sie und gehen Sie mit vielen Ideen im Kopf nach Hause!

Italiano :

Libri, film, giochi? Scoprite le chicche da regalare o da farsi regalare. Condividete i vostri preferiti del momento, scambiate idee, discutete e andate via con la testa piena di idee!

Espanol :

¿Libros, películas, juegos? Descubra pepitas de oro para regalar o que le regalen. Comparta sus favoritos del momento, intercambie ideas, discuta y ¡salga con la cabeza llena de ideas!

