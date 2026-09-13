Partageons nos lectures, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Partageons nos lectures 17 septembre 2026 – 21 janvier 2027, certains jeudis Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T12:15:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Fin : 2027-01-21T12:15:00+01:00 – 2027-01-21T13:00:00+01:00

Vous avez adoré un livre, une BD, un CD, un film, un jeu vidéo et l’envie de partager ce coup de cœur vous démange… Venez le présenter durant la pause déjeuner un jeudi par mois. Et si vous n’avez rien à présenter, vous pouvez juste venir écouter !

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/permalink/PN-1a2f79b1-1972-4faa-8e6c-f3f4bad1f845 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Une heure, un jeudi par mois, pour partager son dernier coup de coeur (livre, BD, film, CD, jeu vidéo) ou juste écouter et s’inspirer à la Bibliothèque de la Cité

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