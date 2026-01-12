Partageons nos talents! – Débat: Peut-on dire que toutes les civilisations se valent? HEC Alumni Paris Lundi 12 janvier, 14h30 Gratuit

Partageons nos talents!

Chers amis, bonjour et très bonne année 2026!

Nous sommes heureux de vous convier à la réunion de notre

Cercle de réflexion

le lundi 12 janvier 2025 à 14h30

Débat: Peut-on dire que toutes les civilisations se valent?

Introduction par Olivier Fannius

Qu’en pensez-vous?

en présentiel à l’Asso, ou en ligne

ATTENTION!

Très amicalement,

Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-12T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-12T17:00:00.000+01:00

