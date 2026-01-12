Partageons nos talents! – Débat: Peut-on dire que toutes les civilisations se valent? HEC Alumni Paris
GENERATION SHARE – Génération Partage
Partageons nos talents!
Chers amis, bonjour et très bonne année 2026!
Nous sommes heureux de vous convier à la réunion de notre
Cercle de réflexion
le lundi 12 janvier 2025 à 14h30
Débat: Peut-on dire que toutes les civilisations se valent?
Introduction par Olivier Fannius
Qu’en pensez-vous?
en présentiel à l’Asso, ou en ligne
ATTENTION!
Lien Zoom Genshare 2026, valable pour tous les événements gratuits
[https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1](https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1)
ID de réunion: 838 7449 6486 – Code secret: 340100
Très amicalement,
Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-12T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-12T17:00:00.000+01:00
