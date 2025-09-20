Partager l’art de la céramique de Léon Elchinger : la donation Syring Musée historique et archives municipales Haguenau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animés par la volonté de faire connaître les productions artistiques de la dynastie Elchinger au grand public, Rainer et Sophie Syring ont décidé de donner leur collection à la ville de Haguenau, offrant au musée l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de ses collections. Cette donation a permis d’accueillir près de 2 000 céramiques retraçant la production et le savoir-faire de cet atelier exceptionnel sur plusieurs générations. À l’heure où le musée de Haguenau s’achève, c’est Léon Elchinger qui, succédant à son père, dirige l’entreprise de Soufflenheim et lui insuffle une nouvelle dimension créative, inspirée des préceptes de l’Art nouveau.

L’exposition retrace les débuts du parcours de cet artiste remarquable à travers une centaine de pièces d’exception et laisse entrevoir la richesse de ce fonds unique.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

© Musées-Archives de Haguenau