Partager, raconter une histoire ou un jeu de société familial d’ambiance stratégie Bibliothèque municipale de GORCY Gorcy

Partager, raconter une histoire ou un jeu de société familial d’ambiance stratégie 3 et 4 octobre Bibliothèque municipale de GORCY Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T10:30:00

Fin : 2025-10-04T03:30:00 – 2025-10-04T04:00:00

Venez raconter une histoire ou partager un jeu de société familial, qu’il soit d’ambiance ou de stratégie.

Une occasion conviviale de jouer, rire et échanger avec petits et grands, tout en découvrant de nouveaux récits et de nouvelles façons de s’amuser ensemble.

Bibliothèque municipale de GORCY 59 RUE JEANNE D’ARC 54730 GORCY Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est

bibliothèque municipale