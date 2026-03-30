Partager un jeu sur « nos mémoires et nos souvenirs » Pôle Daniel Asseray Nantes
Partager un jeu sur « nos mémoires et nos souvenirs » Pôle Daniel Asseray Nantes dimanche 29 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 –
Gratuit : oui Gratuit Gratuit Senior – Age maximum : 99
Ce temps de convivialité sera animé par des étudiants-es et les service seniors de la VilleVous découvrirez aussi ce lieu ressource qui peut vous apporter un soutien dans votre quotidien, au sein de votre territoire d’habitation.Vous pourrez aussi faire le point sur vos droits sociaux grâce à la présence de nos professionnels-les du CCASPar ailleurs, le support proposé et élaboré avec les étudiants, est un jeu ludique type « trivial poursuit » qui leur permettront de faciliter et d’engager les échangesLe support proposé et élaboré avec les étudiants, est un jeu ludique type « trivial poursuit »
Pôle Daniel Asseray Dervallières – Zola Nantes 44100
0240992796
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