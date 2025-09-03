pARTages Chapelle du Carmel Chalon-sur-Saône

pARTages Chapelle du Carmel Chalon-sur-Saône mercredi 3 septembre 2025.

pARTages

Chapelle du Carmel 16, rue de la Motte Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-03 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-03

Dans le cadre des Rendez-vous du Carmel organisés par la Ville de Chalon-sur-Saône l’association Aux Arts! etc. et le comité de jumelage de Chalon-sur-Saône ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition pARTages, une rencontre artistique franco-britannique avec des artistes de la ville de St Helens avec les œuvres de Connie et David Ballantyne, Damyon Garrity, Ian Greenall, Natasha (Tash) Kearsley, Andea Loweart, Andrew Pankhurst, Wayne Robinson, Amy Russell, Mark Simmonds, Andrew Small, Fiona Stirling et Steve Strode et de plusieurs artistes de Aux Arts! etc.

Mercredi 3 septembre à 18h

Exposition du 3 au 28 septembre 2025

Chapelle du Carmel

16, rue de la Motte 71100 Chalon-sur-Saône

ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h Entrée libre

artotheque-chalon.odexpo.com .

