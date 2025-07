Partages de lectures Saint-Doulchard

Partages de lectures Saint-Doulchard mardi 15 juillet 2025.

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Début : 2025-07-15 12:30:00

fin : 2025-07-15 14:00:00

2025-07-15

Venez partager vos plus belles lectures durant ce moment convivial !

English :

Come and share your best reads during this convivial event!

German :

Kommen Sie und teilen Sie Ihre schönsten Lektüren während dieses geselligen Moments!

Italiano :

Venite a condividere le vostre migliori letture durante questo evento conviviale!

Espanol :

¡Venga y comparta sus mejores lecturas durante este acto de convivencia!

