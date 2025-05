PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR – Nébian, 12 mai 2025 07:00, Nébian.

Hérault

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR 2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-12

fin : 2025-05-12

Date(s) :

2025-05-12

2025-06-16

Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial, Échangez sur votre dernière lecture roman, film, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

Durée 1h30.

Public Ado/Adulte.

Gratuit Sur inscription. .

2 Rue du Professeur Calmette

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 9 72 49 06 45 bibliotheque@nebian.fr

English :

You?ll find all you need to discuss books in a convivial atmosphere. Share your latest reading: novel, film, comic book? and/or your literary desires!

German :

Tauschen Sie sich über Ihre letzte Lektüre aus: Roman, Film, Comic? und/oder über Ihre literarischen Wünsche!

Italiano :

Troverete molte occasioni per discutere di libri in un’atmosfera amichevole. Discutete delle vostre ultime letture: romanzi, film, fumetti, ecc. e/o dei vostri desideri letterari!

Espanol :

Encontrarás muchas oportunidades para hablar de libros en un ambiente amistoso. ¡Comenta tus últimas lecturas: novelas, películas, cómics, etc. y/o tus deseos literarios!

