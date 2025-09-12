PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian

Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial. Lecture commune de « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin Dufour.

Public Ado / Adulte Durée 1h30

Gratuit, sur inscription. .

2 Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

English :

Discuss your latest reading: novels, comics? and/or your literary desires!

German :

Tauschen Sie sich über Ihre letzte Lektüre aus: Roman, Comic? und/oder über Ihre literarischen Wünsche!

Italiano :

Discutete delle vostre ultime letture: romanzi, fumetti? e/o dei vostri desideri letterari!

Espanol :

Comenta tus últimas lecturas: novelas, cómics… ¡y tus deseos literarios!

