PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian lundi 20 octobre 2025.
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR
2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20 2025-12-15
Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !
Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial.
Public Ado / Adulte Durée 1h30
Gratuit, sur inscription. .
2 Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
English :
Discuss your latest reading: novels, comics? and/or your literary desires!
German :
Tauschen Sie sich über Ihre letzte Lektüre aus: Roman, Comic? und/oder über Ihre literarischen Wünsche!
Italiano :
Discutete delle vostre ultime letture: romanzi, fumetti? e/o dei vostri desideri letterari!
Espanol :
Comenta tus últimas lecturas: novelas, cómics… ¡y tus deseos literarios!
L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS