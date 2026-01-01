Partagez votre coup de coeur littéraire ! La Table des Matières Paris

Partagez votre livre coup de cœur du moment, qu’il entre en résonnance avec la thématique « Villes et campagnes » de la 10e édition des Nuits de la lecture ou pas (il peut aussi s’agir de votre coup de cœur de l’année écoulée ou de votre livre préféré de tous les temps !). Apportez votre livre, présentez-le en quelques phrases et lisez, si vous le souhaitez, un court extrait que vous avez particulièrement aimé.

Venez participer à la 10e édition des Nuits de la lecture à la Table des Matières

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris

https://www.latabledesmatieres.org/evenements/ +33986122040 contact.latabledesmatieres@gmail.com



