PARTANCES ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-13

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’aventure et de voyages.

Partez explorer le monde avec le festival Partances durant 3 jours exceptionnels !

La 22ᵉ édition du Festival Partances vous invite à une traversée singulière celle, bien sûr, de géographies lointaines, mais surtout celle des métamorphoses qui redessinent nos mondes.

Voyageurs, réalisateurs, aventuriers ou témoins engagés, ils vont à la rencontre d’autres réalités et vous rapportent des histoires de mondes qui changent, des témoignages qui vous interrogent.

En revenant en Uruguay, Mathieu pourra-t-il retrouver les émotions d’un voyage qui l’a tant marqué dix-huit ans plus tôt ? Dans la taïga mongole ou au Pamir tadjik, comment préserver les traditions lorsque les jeunes quittent les villages ? Au Zanskar, la construction d’une grande voie de communication ne va-t-elle pas bouleverser bien plus que les paysages ?

Au Niger, ce sont des projets humanitaires longuement tissés qui se trouvent contrariés par des changements politiques brutaux. En Argentine ou au Chili, peut-on inventer de nouvelles façons de cohabiter avec une faune longtemps perçue comme hostile ? À Cuba, la crise économique aura-t-elle raison de l’engouement touristique qui semblait établi ? Et que reste-t-il du mythique Irak que nous donne à voir Maxime Crozet ? Comment, enfin, imaginer qu’en Afghanistan, il y a à peine un siècle, des courants progressistes semblaient présider aux destinées du pays ?

Cette édition promet encore de vous surprendre et de vous émerveiller films captivants, ouverture sur le monde, conférences, rencontre, témoignages, exposition photo, stands et échanges avec des aventuriers hors pair, venez vivre ces journées et repartez plein d’énergie, de rêves et de projets !

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du festival. 5 .

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 17 39

English :

A not-to-be-missed event for all lovers of adventure and travel.

Explore the world with the Partances festival over 3 exceptional days!

