PARTENAIRE PARTICULIER – ESPACE CULTUREL LE CLOUZY Longeville Sur Mer

LE MONDE EXTERIEUR Début : 2025-11-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Les textes parlent des petites gens, de l’enfance en Indochine, d’être algérien en France, de ce que c’est qu’écrire et pouvoir prendre la parole. Chez Marguerite Duras, l’attention aux choses de la vie matérielle ne fait qu’un avec l’écriture.Dans le monde extérieur tout intéresse l’écrivain, celle qui vole pour vivre, celle qui ne sait pas lire, la répression aveugle dans Paris contre les Algériens, celui qui tue femme et maîtresse avant de se tuer lui-même, une mère qui se suicide avec ses enfants après qu’un agent lui a coupé l’eau en plein été…Ces textes de commande, parfois alimentaires, donnent alors lieu à de petits tableaux de la vie quotidienne, où d’une écriture lapidaire, l’écrivain capte l’intolérable et l’irracontable.Regarder le monde, c’est alors descendre au cœur de la douleur et constater que celle-ci est tissée des mêmes fils qui plongent dans le terreau noir où s’origine son écriture : son enfance au Vietnam, l’amour du petit frère, son sentiment d’être exclue, d’être l’étrangère, sa compassion pour la misère de sa mère et celle des Annamites.Découvrir que l’histoire du monde raconte les mêmes souffrances, les mêmes solitudes, les mêmes errances que la sienne.Chaque scène, presque anodine en elle-même, devient sous sa plume un court drame jeté sur le papier dans l’urgence, où le regard, d’une acuité et d’une justesse exacerbée, devient un moyen subversif d’investigation du réel.Ce sont ces thèmes qui s’entrecroisent, que Michel Ouimet fera entendre sur le plateau, au plus près d’une écriture parfois dense et serrée comme un cri, parfois lyrique, ample et fluide qui nous emmène au bord du silence.

ARTISTIC ATHEVAINS 45.rue Richard Lenoir 75011 Paris 75