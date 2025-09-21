Partez à la découverte de 7000 ans d’histoire de l’art ! Musée Unterlinden Colmar

Partez à la découverte de 7000 ans d’histoire de l’art ! Dimanche 21 septembre, 09h00 Musée Unterlinden Haut-Rhin

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Prenez le temps de flâner, de discuter et d’échanger, en couple, en famille ou entre amis, autour des collections du musée, à travers le cloître du XIIIᵉ siècle, les anciens bains municipaux de 1906 et l’Ackerhof, dessiné par les architectes Herzog & de Meuron !

Musée Unterlinden Place Unterlinden, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 20 15 58 http://www.musee-unterlinden.com Depuis le 12 décembre 2015, le musée Unterlinden bénéficie d’un nouvel écrin : un ancien couvent du XIIIᵉ siècle et un bâtiment contemporain conçu par les architectes suisses Herzog & de Meuron.

L’ancien couvent présente l’art ancien et les objets d’art, tandis que le bâtiment contemporain est consacré aux collections d’art moderne et aux expositions temporaires.

Une galerie souterraine reliant le couvent à l’édifice moderne offre un panorama de l’art du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle.

Le musée Unterlinden propose un parcours de visite riche, couvrant près de 7 000 ans d’histoire, de la Préhistoire (vers 5 500 ans avant notre ère) à l’art du XXᵉ siècle. Il est réputé pour sa remarquable collection de peintures et de sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance : œuvres d’artistes du Rhin supérieur, de Bavière ou d’Allemagne du Nord (Martin Schongauer, Lucas Cranach, Holbein l’Ancien).

De nombreux visiteurs viennent admirer son chef-d’œuvre le plus célèbre : le Retable d’Issenheim (panneaux peints par Grünewald et sculptures de Nicolas de Haguenau), réalisé entre 1512 et 1516 pour la commanderie des Antonins d’Issenheim, située au sud de Colmar.

Journées européennes du patrimoine 2025

