Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet RDV Pont de Pichelèbe Moliets-et-Maa

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet

Visite à pied commentée par un guide naturaliste qui vous fera découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion. Accès à un observatoire. Marche de 2 km.

Walking tour commented by a naturalist guide who will make you discover the characteristics of the nature reserve: its fauna, its flora, its history and its management. Access to an observatory. 2 km walk.

