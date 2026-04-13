Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet RDV Pont de Pichelèbe Moliets-et-Maa
Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet RDV Pont de Pichelèbe Moliets-et-Maa mercredi 8 juillet 2026.
Moliets-et-Maa
Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet
RDV Pont de Pichelèbe RD328 Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Visite à pied commentée par un guide naturaliste qui vous fera découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion. Accès à un observatoire. Marche de 2 km.
Visite à pied commentée par un guide naturaliste qui vous fera découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion. Accès à un observatoire. Marche de 2 km. Sur réservation . Nombre de personnes limité. 8€/adulte 4€ de 6 à 17 ans. Gratuit -6ans. RDV à 10h au Pont de Pichelèbe. .
RDV Pont de Pichelèbe RD328 Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English : Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet
Walking tour commented by a naturalist guide who will make you discover the characteristics of the nature reserve: its fauna, its flora, its history and its management. Access to an observatory. 2 km walk.
L’événement Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI LAS
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