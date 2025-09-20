Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre Église Saint-Pierre Galey

Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Parmi les éléments remarquables, vous pourrez admirer dans la nef du XIIe siècle, agrandie au XVe siècle :

un maître-autel en bois polychrome et doré, daté du XVIIIe siècle, décoré de trois tableaux représentant saint Pierre, saint Paul et la Crucifixion ;

une fresque du XVe siècle représentant le Christ en majesté accompagné d’anges musiciens. Mise au jour en 2013, cette fresque est actuellement en attente de restauration.

Dans la nef du XVIIIe siècle, vous trouverez également :

un autel et un retable dédié à saint Sébastien, restaurés en 2011 ;

les fonds baptismaux ;

un magnifique confessionnal du XVIIIe siècle.

Remarquez également, entre les deux nefs, la voûte en anse de panier, un élément singulier sur le plan architectural en raison de sa portée entre deux piliers.

Enfin, le mécanisme de l’horloge du clocher, datant de 1780 et toujours en état de marche, est exposé sous la tribune. Son fonctionnement peut être présenté sur demande.

Église Saint-Pierre 09800 Galey Galey 09800 Ariège Occitanie 06 25 70 57 20 https://galeypatrimoine.wixsite.com/asso-galeypatrimoine L’église paroissiale de Saint-Pierre se trouve en hauteur et en périphérie du village de Galey.

La plus ancienne partie de l’église, les trois premières travées, date du XIIe siècle. Au XVe siècle, elle est agrandie de deux travées vers l’est, ce qui entraîne la disparition de l’abside romane, puis au XVIIIe siècle, la nef est doublée. Le clocher, adossé au mur ouest, est construit a posteriori à l’extérieur de l’église. L’entrée, située sous le porche, est orientée plein sud, ce qui la protège des pluies et des vents d’ouest qui soufflent depuis le col de Portet d’Aspet.

L’église est inscrite en tant que Monument historique en 1996, et une partie de son intérieur est également classée ou inscrite en tant qu’objets mobiliers.

© Galey Patrimoine P. Sanchez