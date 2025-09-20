Partez à la découverte de l’église Saintes-Juste-et-Ruffine ! Église Saint-Juste-et-Sainte-Ruffine Prats-de-Mollo-la-Preste

Partez à la découverte de l’église Saintes-Juste-et-Ruffine ! 20 et 21 septembre Église Saint-Juste-et-Sainte-Ruffine Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lieu fondateur du village dès la fin du IXᵉ siècle, cette imposante église paroissiale a été reconstruite au XIIIᵉ puis au XVIIᵉ siècle. Elle abrite un riche mobilier d’art baroque, témoignage de la splendeur passée de Prats-de-Mollo. Visite libre tout au long de la journée !

Église Saint-Juste-et-Sainte-Ruffine Rue Porte de France, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste, France Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie La première église fut consacrée en 982. Elle fut remplacée par un nouvel édifice consacré en 1245 et agrandi en 1648. Le clocher du XIIIe siècle servait de tour de défense, l’église ayant toujours été fortifiée.

© Vallespir Canigó