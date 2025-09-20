Partez à la découverte de l’île Saint-Germain avec un « greeter » RDV au restaurant La Passerelle Issy-les-Moulineaux

Partez à la découverte de l’île Saint-Germain avec un « greeter » RDV au restaurant La Passerelle Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Partez à la découverte de l’île Saint-Germain avec un « greeter » Samedi 20 septembre, 10h00, 16h00 RDV au restaurant La Passerelle Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la découverte de l’Ile Saint-Germain avec Josette. Elle vous fera découvrir les différentes facettes historiques de ce quartier insulaire qu’elle a su reconstituer grâce à ses lectures passionnées et aux nombreux témoignages d’anciens et de nouveaux habitants qu’elle a rencontrés (groupe de 1 à 6 personnes).

RDV au restaurant La Passerelle 172 quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}]

Circuit commenté

Jardins de l’île Saint-Germain. © A. Bétry