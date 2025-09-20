Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet-en-Roussillon ! Port de Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon

Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet-en-Roussillon ! Port de Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon samedi 20 septembre 2025.

Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet-en-Roussillon ! 20 et 21 septembre Port de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet-en-Roussillon !

Port de Canet-en-Roussillon Voie Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 98 46 12 94 Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet. Parking.

Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet-en-Roussillon !

©Association des bateaux du patrimoine de Canet