Informations pratiques

Sorbs

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES EMBLÉMATIQUES DES CAUSSES !

Salle des fêtes Sorbs Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une balade conviviale pour découvrir les plantes sauvages emblématiques des Causses et apprenez à les reconnaître

Au fil d’une balade conviviale autour du bourg de Sorbs, partez à la découverte des plantes sauvages emblématiques des Causses et apprenez à reconnaître cette flore typique des paysages caussenards.

Cette animation, vous est proposée dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en ! .

Salle des fêtes Sorbs 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 75 79 contact@cpie-causses.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun walk to discover the iconic wild plants of the Causses and learn how to identify them

L’événement PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES EMBLÉMATIQUES DES CAUSSES ! Sorbs a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC