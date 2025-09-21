Partez à la découverte des sentinelles de la Grande Maïre Grande Maïre Portiragnes

Dimanche 21 septembre, 09h00

Inscription obligatoire aux coordonnées suivantes. Gratuit.

Le service Biodiversité de la CAHM organise une sortie à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Une garde du littoral vous guidera à la découverte de la Grande Maïre, de ces richesses naturelles, de son histoire et des personnes qui contribuent à ce que cet espace naturel est aujourd’hui.

Au programme, rencontre avec :

– Un chasseur de gibier d’eau à sa hutte avec ses appelants,

– Un pêcheur professionnel petits métiers qui nous fera part de son butin du jour,

– Un manadier qui nous présentera l’élevage des taureaux et chevaux de race Camargue.

Une dégustation des produits de l’exploitation sera offerte et pour les intéressés, possibilité d’en acheter sur place.

L’occasion d’échanger avec les acteurs historiques de cette zone humide remarquable et chasser les idées reçues !

Le site naturel de la Grande Maïre s'étend entre le Canal du Midi et la mer, sur 400 hectares, et nous plonge dans un environnement proche de celui de la Camargue, une mosaïque de milieux naturels : dunes, lagunes, prés salés, roselières… peuplé d'oiseaux, de chevaux et de taureaux élevés à la manade du Grand Salan.

