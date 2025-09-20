« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

A travers de nombreuses panneaux, les visiteurs découvriront les différentes facettes et enjeux des territoires de la collectivité. Cette exposition permanente est enrichie de maquettes de navires, d’animaux naturalisés et de capsules vidéos.

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

© Nelly Gravier