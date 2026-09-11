Partez à la découverte du Domaine de Maison Rouge, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Informations pratiques

Partez à la découverte du Domaine de Maison Rouge 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T08:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Cette visite guidée met en lumière les enjeux de préservation et de transmission d’un patrimoine exceptionnel. À travers l’histoire de cette ancienne habitation caféière, les visiteurs découvriront comment le domaine a traversé les époques, résisté aux transformations du territoire et fait aujourd’hui l’objet d’une valorisation culturelle qui lui redonne vie.

Entre architecture, paysages, mémoire des savoir-faire et récits des femmes et des hommes qui ont façonné ce lieu, cette visite invite à porter un nouveau regard sur un patrimoine vivant, dont la sauvegarde constitue un enjeu essentiel pour les générations futures.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée (« kan » des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

Cette visite guidée met en lumière les enjeux de préservation et de transmission d’un patrimoine exceptionnel. À travers l’histoire de cette ancienne habitation caféière, les visiteurs découvriront a…