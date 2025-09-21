Partez à la découverte du patrimoine religieux Église Saint-Maclou Wattrelos

Partez à la découverte du patrimoine religieux Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Maclou Nord

Gratuit sur inscription : chapelles.and.co@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’Association “Chapelles&Co” présente ce circuit pédestre commenté à la rencontre de ces éléments du patrimoine insoupçonné et méconnu : niches, statues et chapelles.

Chapelles&Co porte un intérêt particulier à faire revivre ce petit patrimoine dit “remarquable”. À l’origine, ce dernier était un patrimoine rural, bien vivant et protégé. Au cours des siècles et de l’évolution de nos villes, de nos villages et de nos sociétés, c’est devenu un patrimoine urbain menacé de disparition.

L'église Saint-Maclou située place delvainquière, a remplacé l'église primitive dédiée à la Sainte Trinité incendiée en 1566 lors de la journée des gueux et restaurée en 1621. Devenue trop petite et en ruine, la première pierre der la nouvelle église est posée le 12 juillet 1877 d'après les plans de l'architecte Maillard. Dans les années 1975, consciente de l'état de cet édifice, la municipalité a établi un plan de réhabilitation et les travaux commencés en 1977 et continués bien des années plus tard ont permis à cette église d'obtenir le prix départemental du ruban rouge 2005 pour sa restauration exceptionnelle.

Chapelles&Co