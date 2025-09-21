Partez à la découverte d’un cimetière Cimetière Colmar

Lors d’une visite proposée par la Société d’histoire et d’archéologie de Colmar, partez à la découverte du cimetière de Colmar. L’occasion d’en apprendre davantage sur les monuments funéraires remarquables qu’il abrite, ainsi que sur les illustres personnages qui y reposent.

Cimetière 135 rue du Ladhof 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est Le cimetière du Ladhof, créé le 23 juin 1805, était séparé en deux parties : le côté nord était consacré à l’inhumation des catholiques et le côté sud à celle des protestants. Sa superficie s’étant rapidement avérée insuffisante, il a été agrandi en 1843, et un mur d’enceinte a été érigé.

En 1900 et 1912, le cimetière s’est de nouveau étendu pour atteindre sa superficie actuelle de 11 hectares.

