Partez à la redécouverte de l’abbaye de Grandselve, Abbaye de Grandselve, Bouillac

Informations pratiques

Partez à la redécouverte de l’abbaye de Grandselve 19 et 20 septembre Abbaye de Grandselve Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les Amis de l’abbaye de Grandselve vous invitent à partir à la découverte d’une abbaye aujourd’hui disparue, après près de sept siècles d’une histoire riche et mouvementée.

Accompagné par des guides passionnés, explorez le site et son passé à travers une visite commentée qui vous conduira jusqu’au musée, où sont présentés les vestiges de cette ancienne abbaye. Comptez environ 1h30 pour cette immersion au cœur de l’histoire de Grandselve.

Abbaye de Grandselve Abbaye de Grandselve, 82600 Bouillac Bouillac 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie https://www.abbayedegrandselve.com https://www.facebook.com/abbayedegrandselve Située sur le territoire de la commune de Bouillac, dans le Tarn-et-Garonne, l’abbaye de Grandselve était, au Moyen Âge, la plus importante et la plus influente abbaye cistercienne du grand sud-ouest de la France. Non seulement elle fut à l’origine de la réforme de Fontfroide, mais elle fut également la fondatrice de villes telles que Beaumont-de-Lomagne et Grenade, ainsi que d’abbayes telles que Calers, Candeil, Santes-Creus et Carthagène. De plus, elle joua un rôle clé dans la fondation de l’université de Toulouse.

Sur place, vous pourrez découvrir un site archéologique fascinant ainsi qu’un musée. Ne manquez pas de visiter le dépôt lapidaire et le trésor qui se trouvent dans l’église de Bouillac, offrant ainsi un aperçu captivant de l’histoire et de la richesse culturelle de la région. Commune de Bouillac. Itinéraire fléché à partir de l’église de Bouillac et sur l’axe Grenade-Beaumont.

Les amis de l’abbaye de Grandselve vous invitent à partir à la recherche d’une abbaye disparue au terme de sept siècles de sa riche histoire et de fortunes diverses !

©Les Amis de l’abbaye de Grandselve