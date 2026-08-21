Partez à la rencontre des 1ers habitants du lac, il y a 6 000 ans., Port de St Jorioz, Saint-Jorioz

Informations pratiques

Partez à la rencontre des 1ers habitants du lac, il y a 6 000 ans. 18 – 20 septembre Port de St Jorioz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Un village néolithique dort sous les roseaux

Une chasse au trésor en famille pour découvrir un site classé à l’Unesco, caché juste sous vos pieds !

Entre le port et les marais de l’Enfer

Sur la rive ouest du lac d’Annecy, cet immense marais cache un secret : les vestiges d’un village préhistorique sur pilotis vieux de près de 6 000 ans ! Bien qu’invisible depuis la rive aujourd’hui, ce site exceptionnel est protégé et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le mystère des haches de jade

Au cours de l’aventure, vous découvrirez l’histoire de magnifiques haches en pierre verte taillées dans les Alpes. Trop précieuses et fragiles pour couper du bois, elles servaient d’objets de prestige et voyageaient à travers toute l’Europe !

Le concept

Vidéos & Énigmes : À chaque étape, une courte vidéo raconte l’histoire du lieu avant de proposer une enigme.

Géolocalisation : Les contenus se débloquent automatiquement en marchant grâce au GPS.

Rendre visible l’invisible : Le parcours vous montre ce que les archéologues ont découvert sous l’eau et les roseaux.

Aventure immersive : Si l’intrigue est une fiction, tous les détails historiques sont bien réels.

⏱️ Informations pratiques

Âge : Accessible dès 4 ans.

Distance : 4 étapes sur environ 1,5 kilomètre.

Durée : Une cinquantaine de minutes.

Prêt à commencer l’aventure ? Cliquez ici pour démarrer https://tresorus.fr/app

Port de St Jorioz 49 Imp.des Roseaux, 74410 Saint-Jorioz Saint-Jorioz 74410 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://tresorus.fr/app »}] https://tresorus.fr/app

Un village néolithique dort sous les roseaux

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