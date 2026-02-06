Partez à l’aventure dans la forêt Maison de la découverte Graine de forêt Garein
Partez à l’aventure dans la forêt Maison de la découverte Graine de forêt Garein jeudi 19 février 2026.
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Jeu de piste, à la recherche des animaux de la forêt
Pour les enfants dès 3 ans (accompagnés d’un parent) .
Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 60 76 contact@grainedeforet.fr
