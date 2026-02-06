Partez à l’aventure dans la forêt Maison de la découverte Graine de forêt Garein

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Garein Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

2026-02-19

Jeu de piste, à la recherche des animaux de la forêt
Pour les enfants dès 3 ans (accompagnés d’un parent)   .

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 60 76  contact@grainedeforet.fr

L’événement Partez à l’aventure dans la forêt Garein a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Cœur Haute Lande