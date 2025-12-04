Partez à l’aventure dans la forêt ! Jeu de piste les traces d’animaux Maison de la découverte Graine de forêt Garein

Partez à l’aventure dans la forêt ! Jeu de piste les traces d’animaux

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein Landes

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Explorez le changement climatique dans les forêts ! Visite de la Maison de la Découverte Mardi 17 février dès 14h Pour petits enfants (dès 8 ans) et grands adultes Partez à l’aventure dans la forêt ! Jeu de piste sur les animaux Jeudi 19 février dès 14h

Pour les enfants dès 3 ans (accompagnés d’un parent) .

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 60 76 contact@grainedeforet.fr

