Partez à l’aventure dans la forêt ! Jeu de piste les traces d’animaux Maison de la découverte Graine de forêt Garein

Partez à l’aventure dans la forêt ! Jeu de piste les traces d’animaux Maison de la découverte Graine de forêt Garein jeudi 19 février 2026.

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein Landes

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

2026-02-19

Explorez le changement climatique dans les forêts ! Visite de la Maison de la Découverte Mardi 17 février dès 14h Pour petits enfants (dès 8 ans) et grands adultes Partez à l’aventure dans la forêt ! Jeu de piste sur les animaux Jeudi 19 février dès 14h
Pour les enfants dès 3 ans (accompagnés d’un parent)   .

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 60 76  contact@grainedeforet.fr

