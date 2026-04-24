Vatteville-la-Rue

Partez à l’aventure ! Marche champêtre

Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

‍♂️ Marche Champêtre 5 km de Nature et de Bonne Humeur ‍♀️

Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial ?

Participez à notre marche champêtre de 5 km, accessible aux petits comme aux grands ‍ ‍ ‍ ✨

Chaussez vos baskets, préparez votre bonne humeur et partez à la découverte de la nature environnante ☀️

❓ Testez vos connaissances tout au long du parcours grâce à des questions amusantes et ludiques

Des récompenses attendent les meilleurs participants !

Alors ouvrez l’œil, restez curieux et amusez-vous en chemin

Nature, convivialité et découverte seront au rendez-vous pour un moment agréable à partager ensemble.

14h00 Fête Foraine

Profitez des attractions et de l’ambiance festive pour petits et grands

19h30 Soirée Camembert Rôti à la Salle des Fêtes

Un moment gourmand et chaleureux à partager dans une ambiance conviviale ✨

Nous vous attendons nombreux pour cette belle aventure en plein air et cette soirée festive ! .

Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partez à l’aventure ! Marche champêtre

L’événement Partez à l’aventure ! Marche champêtre Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme