Partez à l’aventure ! Marche champêtre Vatteville-la-Rue
Partez à l’aventure ! Marche champêtre Vatteville-la-Rue samedi 2 mai 2026.
Vatteville-la-Rue
Partez à l’aventure ! Marche champêtre
Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
♂️ Marche Champêtre 5 km de Nature et de Bonne Humeur ♀️
Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial ?
Participez à notre marche champêtre de 5 km, accessible aux petits comme aux grands ✨
Chaussez vos baskets, préparez votre bonne humeur et partez à la découverte de la nature environnante ☀️
❓ Testez vos connaissances tout au long du parcours grâce à des questions amusantes et ludiques
Des récompenses attendent les meilleurs participants !
Alors ouvrez l’œil, restez curieux et amusez-vous en chemin
Nature, convivialité et découverte seront au rendez-vous pour un moment agréable à partager ensemble.
14h00 Fête Foraine
Profitez des attractions et de l’ambiance festive pour petits et grands
19h30 Soirée Camembert Rôti à la Salle des Fêtes
Un moment gourmand et chaleureux à partager dans une ambiance conviviale ✨
Nous vous attendons nombreux pour cette belle aventure en plein air et cette soirée festive ! .
Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie
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English : Partez à l’aventure ! Marche champêtre
L’événement Partez à l’aventure ! Marche champêtre Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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