Partez sur les traces de Thiviers d’Antan ! Office de tourisme Périgord-Limousin Thiviers

Partez sur les traces de Thiviers d’Antan ! Office de tourisme Périgord-Limousin Thiviers samedi 20 septembre 2025.

Partez sur les traces de Thiviers d’Antan ! 20 et 21 septembre Office de tourisme Périgord-Limousin Dordogne

Livret de visite à récupérer à l’Office de Tourisme avant. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez sur les traces de Thiviers d’Antan !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le village se transforme en terrain de découverte. Suivez les panneaux installés dans les rues et laissez-vous guider.

Votre promenade vous mènera jusqu’à l’Office de Tourisme, où une exposition spéciale vous attend.

Vous y découvrirez davantage de trésors sur la vie d’hier à Thiviers.

Office de tourisme Périgord-Limousin 8 place Foch, 24800 Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 55 12 50 http://www.perigord-limousin-tourisme.com Communauté de 22 communes : Chalais, La Coquille, Corgnac-sur-l’Isle, Eyzerac, Firbeix, Jumilhac-le-Grand, Lempzours, Miallet, Nantheuil, Nanthiat, Negrondes, Saint-Front-d’Alemps, Saint-Jean-de-Côle, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Pierre-de-Frugies, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Romain Saint-Clément, Thiviers, Vaunac. RN211.

Partez sur les traces de Thiviers d’Antan !

© Thiviers archives