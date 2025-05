Partez sur les traces du castor à Meyrargues – Meyrargues, 27 mai 2025 18:30, Meyrargues.

Partez sur les traces du castor à Meyrargues Mardi 27 mai 2025 de 18h30 à 21h. Meyrargues Bouches-du-Rhône

Partez sur les traces du castor

Accompagnés de Lucie, garde nature au Grand Site Concors Sainte-Victoire, venez découvrir les mammifères semi-aquatiques et de la faune en général qui fréquentent ces milieux. Cette balade nature de 2 heures environ vous permettra d’observer les oiseaux d’eau, libellules et peut-être… le castor !



Le castor d’Europe (Castor fiber) est un rongeur aquatique. Autrefois persécuté, sa population a fortement chuté. Aujourd’hui protégé, ce mammifère est présent un peu partout en Europe et notamment sur la bassin de la Durance. Son alimentation est variée mais exclusivement végétarienne feuilles, bourgeons, écorces, mais aussi herbes et végétation aquatique. Les castors d’Europe ont un mode de vie crépusculaire et nocturne, principalement dans l’eau. Ils ne montent sur la terre ferme qu’en recherche de nourriture, c’est à ce moment-là qu’on peut avoir une chance de l’apercevoir.



En 2025, la 15e édition du Printemps des Castors se tiendra du 20 mars au 20 juin. Cet événement organisé au niveau national par la SFEPM a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de conservation de cette espèce et plus largement des milieux humides. .

Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lucie.caborderie@ampmetropole.fr

Follow in the footsteps of the beaver

Begeben Sie sich auf die Spuren des Bibers

Seguire le orme del castoro

Siga los pasos del castor

