PARTICIPATION CITOYENNE Spectateur.ice ou acteur.ice ? Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

PARTICIPATION CITOYENNE Spectateur.ice ou acteur.ice ?

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

PARTICIPATION CITOYENNE Spectateur.ice ou acteur.ice ?

Rencontre conviviale, participative, et gratuite, dans un lieu remarquable d’Erdre et Gesvres avec la participation du Groupe Artistique Alice

Au programme

Débat mouvant ludique avec le Groupe artistique Alice pour se mettre en jeux

Echanges et réflexions collectives autour de la Participation Citoyenne

La soirée se clôturera par un moment de convivialité autour d’une galette et d’une boisson.

S’inscrire Attention jauge limitée à 60 personnes dans l’ordre des inscriptions. Pour faciliter notre organisation merci de vous inscrire avant le 27 mars .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

CITIZEN PARTICIPATION: Spectator or actor?

L’événement PARTICIPATION CITOYENNE Spectateur.ice ou acteur.ice ? Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-03-23 par Point d’accueil Sucé sur Erdre