Participation Collecte restos du Coeur Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
Participation Collecte restos du Coeur Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros vendredi 6 mars 2026.
Participation Collecte restos du Coeur
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
Venez déposer des denrées non périssables dans votre Librairie qui participe à une collecte pour aider Les restos du cœur . .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Participation Collecte restos du Coeur
L’événement Participation Collecte restos du Coeur Auros a été mis à jour le 2026-03-03 par OT de l’Entre-deux-Mers