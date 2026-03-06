Participation Collecte restos du Coeur Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Participation Collecte restos du Coeur

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Venez déposer des denrées non périssables dans votre Librairie qui participe à une collecte pour aider Les restos du cœur . .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Participation Collecte restos du Coeur

L’événement Participation Collecte restos du Coeur Auros a été mis à jour le 2026-03-03 par OT de l’Entre-deux-Mers