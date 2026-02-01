Participe à un prix BD jeunesse

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Participe à un prix BD jeunesse lis, donne ton avis et plonge dans l’univers de la BD. Jeux, animations, échanges. Possibilité repas du midi sur place ou inscription à la 1/2 journée.

Participe à un prix BD jeunesse lis, donne ton avis et plonge dans l’univers de la BD !

La journée sera ponctuée d’animations autour de la BD comme la création de pages de BD, des jeux ou encore des échanges ludiques sur l’univers de la bande dessinée pour devenir incollable (ou presque).

Pour qui ?

– pour les jeunes lecteurs de BD jeunesse, de 10 à 18 ans ! (places limitées)

Le repas du midi peut être pris sur place possibilité d’inscription à la demi-journée)

La BD gagnante sera dévoilée lors du P’tit Festi de la BD à Ensisheim (25/04/2026).

.

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a children?s comics prize: read, give your opinion and dive into the world of comics. Games, entertainment and discussion. Lunch available on site, or register for 1/2 day.

L’événement Participe à un prix BD jeunesse Ferrette a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Sundgau