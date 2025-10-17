Participe à une collecte nationale de produits périodiques !

Participe à une collecte nationale de produits périodiques ! vendredi 17 octobre 2025.

Pour 4 millions de personnes en France, se procurer des produits périodiques (serviettes, tampons, protège-slips…) est quasi impossible. Ce manque d’accès porte un nom : la précarité menstruelle. Cette situation impacte la santé physique et mentale des personnes concernées.

Depuis 2015, Règles Élémentaires a collecté plus de 24 millions de protections périodiques. Faisons encore mieux !Comme chaque année, Règles Élémentaires s’associe à la Fondation des Femmes et la Fondation Monoprix pour organiser la collecte #Règles de Survie les 17 et 18 octobre prochains.

Les dons collectés seront entièrement reversés à des associations partenaires qui les distribueront à leurs bénéficiaires.Pour changer les règles nous avons besoin de toi, engage-toi à nos côtés !

Le vendredi 17 octobre et le samedi 18 octobre, nous organisons des collectes dans 15 magasins en Ile-de-France.

Nous avons besoin de deux équipes de collecteur·ices pour chaque jour : une de 10h à 14h et une de 14h à 18h. Si tu es disponible seulement 3h, tu peux quand-même t’inscrire ! Pense bien à nous le préciser en amont.Alors si tu souhaites agir concrètement contre la précarité menstruelle, inscris-toi, parles-en à tes proches et propose-leur de venir avec toi ! Plus on est nombreux·ses, plus on passe un bon moment et plus on collecte !

inscription obligatoire au lien suivant : https://devenir-benevole.regleselementaires.com/recherche?activity=collecting

Du vendredi 17 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

début : 2025-10-17T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T01:59:59+02:00

https://devenir-benevole.regleselementaires.com/recherche?activity=collecting idf@regleselementaires.com