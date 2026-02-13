Participez à Battle entre élus !, Marseille – Parc Marseille Chanot, Marseille

Participez à Battle entre élus ! 3 et 4 mars Marseille – Parc Marseille Chanot Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T09:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T09:00:00+01:00 – 2026-03-04T17:00:00+01:00

À l’occasion de son salon, SolutionsCSE met en place une animation ludique et interactive en partenariat avec GameXperience, entreprise novatrice et pionnière sur son marché. Les visiteurs sont invités à participer à un jeu collectif inspiré des grands formats de divertissement télévisés américains, pour un moment convivial et fédérateur.

GameXperience est une jeune entreprise innovante, parmi les premières à proposer ce type de format, spécialisée dans les team buildings et séminaires d’entreprise. Elle transforme un espace dédié en véritable plateau de jeu télévisé, offrant une immersion totale grâce à un dispositif animé par un animateur et un régisseur, plaçant l’humain au cœur de l’expérience. Pensée pour favoriser la cohésion d’équipe, chaque animation se distingue par des questions personnalisées, adaptées à l’événement et aux participants.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront librement se prêter au jeu, participer en groupe et répondre à quelques questions, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Les questions proposées porteront notamment sur l’actualité des CSE, le quotidien, la Coupe du monde 2026 ainsi que sur les trois pays hôtes de cette édition.

Comme à la télévision, les participants pourront jouer en groupe, buzzer, répondre aux questions et vivre l’expérience en conditions réelles, pour un moment à la fois immersif, ludique et fédérateur.

Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une expérience interactive inspirée des grands jeux télévisés