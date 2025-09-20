Participez à la 4ème édition de la Fête des Mobilités Place du Trocadéro Paris
Participez à la 4ème édition de la Fête des Mobilités Place du Trocadéro Paris samedi 20 septembre 2025.
Habituellement connue pour ses randonnées du vendredi soir, l’association Pari Roller & Mobilités organise la 4ème édition de la Fête des Mobilités à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité . Une balade dans les rues de Paris le samedi 20 septembre 2025
À roller, vélo, trottinette, gyroroue, skate ou fauteuil roulant dans les rues de la capitale
Informations
- Seul, entre amis ou en famille, rendez-vous le samedi 20 septembre 2025 !
- Un événement gratuit, encadré et sans inscription
- Notre partenaire Dott offrira des codes promos (sur inscription uniquement ICI)
Lieux et horaires
- Départ Place du Trocadéro (Paris 16ème)
- Rendez-vous à partir de 14h00, pour un départ à 15h.
- Arrivée vers 18h00 Pont d’Iéna (Tour Eiffel)
Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com
Merci !
Pari Roller & Mobilités organise une parade spéciale à l’occasion de la 4ème édition de la Fête des Mobilités.
La plus grande balade des mobilités dans les rues de Paris.
Le samedi 20 septembre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit Participation avec vos
– Rollers
– Vélos
– Gyroroues
– Trottinettes
– Skates
– Fauteuils roulants Tout public.
Place du Trocadéro Place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
