Participez à la 4ème édition de la Fête des Mobilités Place du Trocadéro Paris samedi 20 septembre 2025.

Habituellement connue pour ses randonnées du vendredi soir, l’association Pari Roller & Mobilités organise la 4ème édition de la Fête des Mobilités à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité . Une balade dans les rues de Paris le samedi 20 septembre 2025

À roller, vélo, trottinette, gyroroue, skate ou fauteuil roulant dans les rues de la capitale

Informations

Seul, entre amis ou en famille, rendez-vous le samedi 20 septembre 2025 !

! Un événement gratuit, encadré et sans inscription

Notre partenaire Dott offrira des codes promos (sur inscription uniquement ICI)

Pret de vélos gratuits avec DOTT ; Crédits : Guillaume Ombreux Pari Roller 2023

Lieux et horaires

Départ Place du Trocadéro (Paris 16ème)

Rendez-vous à partir de 14h00, pour un départ à 15h.

Arrivée vers 18h00 Pont d’Iéna (Tour Eiffel)

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

Pari Roller & Mobilités organise une parade spéciale à l’occasion de la 4ème édition de la Fête des Mobilités.

La plus grande balade des mobilités dans les rues de Paris.

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Participation avec vos

– Rollers

– Vélos

– Gyroroues

– Trottinettes

– Skates

– Fauteuils roulants Tout public.

Place du Trocadéro Place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://www.pari-roller.com contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller