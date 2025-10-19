Participez à la course pour Octobre rose ! Villers-Cotterêts

Participez à la course pour Octobre rose ! Villers-Cotterêts dimanche 19 octobre 2025.

Participez à la course pour Octobre rose !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

Date(s) :

2025-10-19

On a tous une bonne raison de courir à la Cité… surtout pour Octobre Rose ! En famille, entre amis, sportifs ou non, on se retrouve pour cette bonne cause et en baskets ! Participez à cette course entre forêt et ville et franchissez la ligne d’arrivée dans la majestueuse cour des Offices.

On a tous une bonne raison de courir à la Cité… surtout pour Octobre Rose !

En famille, entre amis, sportifs ou non, on se retrouve pour cette bonne cause et en baskets ! Participez à cette course entre forêt et ville et franchissez la ligne d’arrivée dans la majestueuse cour des Offices.

Course de 8 km ou marche de 5 km. Les fonds seront reversés à l’association Rose de Dames.

Un évènement organisé en partenariat avec le Running Loisirs Retz-en-Valois.

Soutenu par l’Agence Lepercq, le Crédit Agricole du Nord Est et la Bijouterie Feuillatre et avec la participation de American Desserts, Carrefour Villers-Cotterêts, Ancolie Vagabonde et B2A. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

There’s a good reason to run at La Cité? especially for Pink October! Whether you’re with family or friends, sporty or not, we’re all here for a good cause, and we’re all wearing sneakers! Take part in this race between forest and city, and cross the finish line in the majestic Cour des Offices.

German :

Wir alle haben einen guten Grund, in der Cité zu laufen? vor allem im Rosa Oktober! Ob mit der Familie oder mit Freunden, ob sportlich oder nicht, wir treffen uns für einen guten Zweck und in Turnschuhen! Nehmen Sie an diesem Lauf zwischen Wald und Stadt teil und überqueren Sie die Ziellinie im majestätischen Hof der Uffizien.

Italiano :

C’è un buon motivo per correre nella Cité? Soprattutto per l’Ottobre Rosa! Che siate in famiglia o con gli amici, che siate atleti o meno, potete ritrovarvi in scarpe da ginnastica per una buona causa! Partecipate a questa corsa tra la foresta e la città e tagliate il traguardo nella maestosa Cour des Offices.

Espanol :

Hay una buena razón para correr en la Cité… ¡especialmente para el Octubre Rosa! Ya sea en familia o con amigos, atleta o no, ¡puedes juntarte en zapatillas por una buena causa! Participe en esta carrera entre el bosque y la ciudad, y cruce la línea de meta en el majestuoso Cour des Offices.

L’événement Participez à la course pour Octobre rose ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-09-18 par Agence Aisne Tourisme