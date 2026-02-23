Participez à la montée du col d’Uchon comme les pros ! Salle des fêtes La Chapelle-sous-Uchon

Participez à la montée du col d’Uchon comme les pros !

Course cycliste de renommée internationale qui réunit les meilleurs coureurs du monde, le Paris-Nice fait étape en Saône-et-Loire. Le col d’Uchon sera le théâtre d’un final d’exception venez nombreux encourager les cyclistes dans la montée, et faites un maximum de bruit à l’arrivée au sommet !

A cette ocasion, participez à la montée du col d’Uchon comme les pros !

Envie de vous mesurer à l’ascension finale ?

Venez gravir gratuitement la montée du col d’Uchon, sur le tracé emprunté par les coureurs professionnels, et vivez de l’intérieur le final de l’étape.

– Rendez-vous à la salle des fêtes de La Chapelle-sous-Uchon à partir de 13h15. Un t-shirt sera remis à chaque participant.

– Départ à 14h pour une ascension exigeante jusqu’au sommet du col.

– Seule condition venir avec votre vélo et votre équipement.

– Inscription obligatoire Places limitées À partir de 11 ans.

14h 17h30 Animations au village d’arrivée

À l’arrivée de l’étape 04 à Uchon, profitez d’une ambiance conviviale et animée au sommet du col. Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations proposées par le Département vous attendent, mêlant activités ludiques et découvertes sportives, avec notamment des animations vélo par le comité départemental de triathlon et Diverti’Parc, un photobooth et des distributions de goodies pour soutenir les coureurs.

Vous pourrez également découvrir les atouts du territoire grâce à notre stand (Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan et la CCGAM), suivre la course en direct sur écran géant et partager un moment gourmand autour d’une buvette, d’une petite restauration assurées par Broc trad’ Uchon et les jeunes agriculteurs. .

