Participez à la randonnée « Le Bourgailh » Forêt du Bourgailh – Serres municipales Pessac samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Randonnée nature à la découverte de la Forêt du Bourgailh

La Forêt du Bourgailh s’inscrit dans la coulée verte du Peugue, un vaste ensemble de 500 hectares réunissant le Bois des Sources (à la limite de Cestas), le bassin de Cap de Bos et le site du Bourgailh.

Lors de cette balade arborée, guidée par la FFRandonnée Gironde et un technicien du service de l’assainissement, vous découvrirez notamment un bassin de rétention des eaux pluviales, géré de manière écologique en partenariat avec l’association naturaliste SEPANSO.

Forêt du Bourgailh – Serres municipales 160 avenue de Beutre, 33600 Pessac Pessac 33600 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine

