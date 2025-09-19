Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire Quartier de la Guérinière Caen

Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire Quartier de la Guérinière Caen vendredi 19 septembre 2025.

Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire

Quartier de la Guérinière 22, avenue de la concorde Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 10:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19

Participez à la création d’une fresque murale avec l’artiste caennais MOOKIMAX, les 19 et 20 septembre à la Guérinière.

Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire

Dans le cadre du budget participatif des Conseils de quartier de la Guérinière, les conseillers de quartier invitent les habitants à participer à la création d’une fresque murale, réalisée avec l’artiste caennais MOOKIMAX.

Quand participer ?

Vendredi 19 et samedi 20 septembre

À partir de 10h30

22, avenue de la Concorde (en face de l’arrêt de tramway Concorde)

Cette action est organisée en partenariat avec Caen la mer Habitat et MOOKIMAX.

Venez nombreux ! Le matériel de peinture sera fourni. Il est conseillé de venir avec une tenue adaptée.

Vous souhaitez plus d’informations ? Contactez votre Pôle de vie des quartiers Rive droite au 16 avenue Capitaine Guynemer, Parc Claude-Decaen.

Contact par téléphone au 02 31 82 73 58 ou par mail à pvq.rd@caen.fr. .

Quartier de la Guérinière 22, avenue de la concorde Caen 14000 Calvados Normandie

English : Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire

Take part in the creation of a mural with Caen artist MOOKIMAX, on September 19 and 20 at La Guérinière.

German : Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire

Nehmen Sie an der Gestaltung eines Wandbildes mit dem Künstler MOOKIMAX aus Caen teil, das am 19. und 20. September in La Guérinière entsteht.

Italiano :

Partecipate alla creazione di un murale con l’artista di Caen MOOKIMAX il 19 e 20 settembre presso La Guérinière.

Espanol :

Participe en la creación de un mural con el artista de Caen MOOKIMAX los días 19 y 20 de septiembre en La Guérinière.

L’événement Participez à la réalisation de la fresque du Millénaire Caen a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Caen la Mer