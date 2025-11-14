Participez à la Réunion d’information collective chez EPTA France et saisissez votre chance de devenir Agent(e) de Production Hendaye – Agence SAINT JEAN DE LUZ Hendaye

Participez à la Réunion d’information collective chez EPTA France et saisissez votre chance de devenir Agent(e) de Production Hendaye – Agence SAINT JEAN DE LUZ Hendaye vendredi 14 novembre 2025.

Participez à la Réunion d’information collective chez EPTA France et saisissez votre chance de devenir Agent(e) de Production Vendredi 14 novembre, 08h00 Hendaye – Agence SAINT JEAN DE LUZ Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:30:00+01:00

Vous êtes à la recherche d’une opportunité dans l’industrie ? Participez à notre réunion d’information collective organisée directement au sein de l’entreprise Epta France! Cet événement est spécialement conçu pour les personnes ayant réussi les tests de pré qualification et souhaitant découvrir les métiers d’agent(e) de production. Rencontrez la personne en charge du recrutement et maximisez vos chances de trouver un emploi. Profitez de cette occasion unique pour poser toutes vos questions et o

Hendaye – Agence SAINT JEAN DE LUZ 64700 Hendaye Hendaye 64700 Hapetenia Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/509178 »}]

Vous êtes à la recherche d’une opportunité dans l’industrie ? Participez à notre réunion d’information collective organisée directement au sein de l’entreprise Epta France! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier